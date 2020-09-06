ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Инженерные работы и укрепление позиций: штаб перечислил нарушения боевиков

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) с начала установления перемирия на Донбассе зафиксировала ряд нарушений со стороны боевиков. В частности, оккупанты проводили инженерные работы и укрепляли позиции.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

С 27 июля и по сегодня украинские наблюдатели зафиксировали такие нарушения перемирия со стороны российско-оккупационных сил:

  • инженерные работы вблизи Ужовки и вблизи Голубовского;
  • оборудование хода сообщения и стрелковой огневой позиции вблизи Набережного;
  • инженерные работы по оборудованию наблюдательного поста вблизи Александровки;
  • дооборудование стрелковой огневой позиции неподалеку Каштаново;
  • оборудование новой огневой позиции вблизи Золотого-5;
  • переоборудование старых заброшенных позиций в районе автомобильного моста вблизи Калиново с целью сокращения расстояния до позиций ООС.

В командовании подчеркнули, что практика обвинения боевиками Украины в якобы нарушениях перемирия применяется для срыва достигнутых договоренностей. Наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали ни одного нарушения со стороны украинских подразделений.

Напомним, на заседании ТКГ украинская сторона сообщила об отсутствии изменений на позициях Объединенных сил в районе Шумов, о которых говорил главарь боевиков Денис Пушилин.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассбоевикиООС