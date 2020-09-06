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Інженерні роботи та укріплення позицій: штаб перерахував порушення бойовиків

Автор: Дмитро Левицький

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) з початку встановлення перемир'я на Донбасі зафіксувала ряд порушень з боку бойовиків. Зокрема, окупанти проводили інженерні роботи та укріплювали позиції.

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Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

З 27 липня і по сьогодні українські спостерігачі зафіксували такі порушення перемир'я з боку російсько-окупаційних сил:

  • інженерні роботи поблизу Ужівки та поблизу Голубівського;
  • обладнання ходу сполучення і стрілецької вогневої позиції поблизу Набережного;
  • інженерні роботи з обладнання спостережного поста поблизу Олександрівки;
  • дообладнання стрілецької вогневої позиції неподалік Каштанового;
  • обладнання нової вогневої позиції поблизу Золотого-5;
  • переобладнання старих покинутих позицій в районі автомобільного мосту поблизу Калинового з метою скорочення відстані до позицій ООС.

У командуванні наголосили, що практика звинувачення бойовиками України у нібито порушеннях перемир'я застосовується для зриву досягнутих домовленостей. Спостерігачі ОБСЄ не зафіксували жодного порушення з боку українських підрозділів.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ українська сторона повідомила про відсутність змін на позиціях Об'єднаних сил в районі Шумів, про які говорив ватажок бойовиків Денис Пушилін.

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