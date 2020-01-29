Инженер тайно прослушивал Судебную администрацию

Киевский инженер отдела государственного предприятия прослушивал Судебную администрацию через вредоносное программное обеспечение, прокуратура завершила расследование. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как сообщается, в 2018 году инженер отдела государственного предприятия “Информационные судебные системы” загрузил вредоносное программное обеспечение, на ряд ноутбуков, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и дата-центра Государственной судебной администрации. Таким образом инженер прослушивал помещения администрации в течение трех месяцев.

Прокуратура Киева предъявила обвинение по ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 УК Украины. Санкция статьи предусматривает 4 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Дело передали в суд.

Напомним, служба безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске разоблачила незаконную деятельность представителей частной детективной фирмы, которые незаконно прослушивали смартфоны людей.

Также председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Совета Денис Монастырский в интервью РБК-Украина рассказал, что после прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука усилилось вопросы безопасности в высоких кабинетах.