Ахметов назвав суму інвестицій SCM в Україну від початку війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії підприємства SCM інвестували в Україну 4,3 млрд доларів і за словами засновника бізнесу - продовжуватиме вкладати в українську економіку і далі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву засновника компанії бізнесмена Рінат Ахметов в коментарі журналістам в приміщенні UEFA.
Бізнесмен вперше прокоментував нову ініціативу ФК "Шахтар" Invest in Ukraine, у рамках якої клуб закликає світовий бізнес інвестувати в українську економіку.
"Коли ми говоримо, що підтримуємо, - це добре на словах, а коли ви інвестуєте, це вже не на словах, а на ділі. Тому бізнес SCM інвестував 4 мільярди 300 мільйонів доларів від початку повномасштабного вторгнення і продовжуватиме це робити", - сказав Рінат Ахметов.
За його словами, важливо, щоб світові фінансові інститути та компанії вірили в Україну вже сьогодні.
"Дуже важливо, щоб усі світові фінансові інститути, компанії вірили в Україну. Уже сьогодні потрібно її відновлювати. Інвестувати потрібно сьогодні - чим більше інвестицій, тим краще для України та українців", - додав бізнесмен.
Як повідомлялося, SCM є найбільшим приватним інвестором в Україну.
Підприємства Ахметова, його благодійний фонд та ФК "Шахтар" з початку повномасштабного вторгнення спрямували на допомогу ЗСУ і гуманітарні програми 13,5 млрд грн.
Також діє масштабна мілітарна ініціатива "Сталевий фронт Ріната Ахметова", яка об’єднує всю допомогу бізнесів SСM для Сил оборони України.
Ще один проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі" – здійснює підтримку оборонців Маріуполя і весною розпочав власну модель системного супроводу ветеранів - від відновлення до працевлаштування.