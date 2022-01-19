Инвесторы уходят из Украины в Польшу и Румынию из-за финансового кризиса в "зеленой" энергетике, - REDD

"Несколько европейских ЭКА (экспортно-кредитных агентств, - ред.) и кредиторов, ранее работавших в Украине, временно закрыли свои новые лимиты на страну из-за возросших страновых и регуляторных рисков, обратив свое внимание на более стабильные рынки, такие как Польша и Румыния", - говорится в аналитическом материале.

Аналитики отмечают, что поскольку европейские инвесторы и кредиторы уходят с украинского рынка возобновляемых источников энергии, возникают опасения по поводу среднесрочных и долгосрочных перспектив внешнего проектного финансирования, которое использовалось для финансирования роста отрасли.

В обзоре указывается, что немецкая ECA Euler Hermes и датская EKF, наряду с поставщиками турбин Vestas и General Electric, были одними из самых активных международных партнеров украинских производителей ВИЭ.

Агентство также сообщает, что кредиторы ослабили интерес к Украине после нескольких событий в прошлом году, которые повлияли на их восприятие риска в Украине и, в частности, и из-за ситуации с компанией "ДТЭК ВИЭ".

Отмечается, что речь идет о неуплате в ноябре исторического государственного долга госпредприятием “Гарантированный покупатель” компании ДТЭК в размере 110 млн долларов США за произведенную экологически чистую энергию.

"Тот факт, что "ДТЭК ВИЭ" все еще ждет компенсации от государства за энергию, произведенную в 2020 году и частично в 2021 году, как подтвердил на этой неделе ее представитель, является самым громким свидетельством того, что опасения кредиторов вполне могут быть оправданы", - подчеркивают в REDD.