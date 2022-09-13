UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Инвесторы поддержали законопроект Минэнерго, который дает 2 года на достройку "зеленых" электростанций

Фото: инвесторы поддержали законопроект Минэнерго, который дает 2 года на достройку "зеленых" электростанций (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины поддерживают разработанный Министерством энергетики законопроект, который позволяет за 2 года достроить начатые проекты зеленой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА), которое написало соответствующий листья Минэнерго.

"После анализа положений предлагаемого проекта закона ЕУЭА выражает свою поддержку данной инициативе Министерства и поддерживает необходимость удлинения по меньшей мере на 2 года соответствующих терминов, касающихся присоединения к сети и ввод в эксплуатацию электростанций, работающих на ВИЭ, строительство которых планировалось в течение 2022 года", - подчеркивают в агентстве.

Однако в проекте закона остается неурегулированным вопрос продления на 2 года сроков по обязательствам субъектов хозяйствования относительно строительства и ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, которые строятся в соответствии со следующими техническими условиями.

"Просим дополнить проект закона соответствующими изменениями в части 4 статьи 71 закона Украины "О рынке электрической энергии", которые урегулируют данный вопрос", - подчеркнули в ЕУЭА.

Как сообщалось, 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым енергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Он подчеркнул, что Украина имеет огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.

По информации ЕУЭА, инвесторы с проектами ветроэлектростанций на общую мощность 800 МВт закупили оборудование и планировали построить зеленые электростанции до конца 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
инвестиции в Украину