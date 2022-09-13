Інвестори підтримали законопроект Міненерго, який дає 2 роки на добудову "зелених" електростанцій

"Після аналізу положень запропонованого Проекту Закону ЄУЕА висловлює свою підтримку даній ініціативі Міністерства та підтримує необхідність подовження щонайменше на 2 роки відповідних термінів, що стосуються приєднання до мережі та введення в експлуатацію електростанцій, що працюють на ВДЕ, будівництво яких планувалось протягом 2022 року", - підкреслюють в агентстві.

Однак у проекті закону залишається неврегульованим питання подовження на 2 роки строків по зобов’язаннях суб’єктів господарювання щодо будівництва та введення в експлуатацію об’єктів електроенергетики, які будуються відповідно до таких технічних умов.

"Просимо доповнити проект закону відповідними змінами до частини 4 статті 71 закону України "Про ринок електричної енергії", що врегулюють зазначене питання", - підкреслили в ЄУЕА.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

За інформацією УВЕА, інвестори з проектами вітроелектростанцій на загальну потужність 800 МВт закупили обладнання і планували побудувати зелені електростанції до кінця 2022 року.