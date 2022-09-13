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Инвесторы поддержали законопроект Минэнерго, который дает 2 года на достройку "зеленых" электростанций

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Вторник 13 сентября 2022 13:27
Инвесторы поддержали законопроект Минэнерго, который дает 2 года на достройку "зеленых" электростанций Фото: инвесторы поддержали законопроект Минэнерго, который дает 2 года на достройку "зеленых" электростанций (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины поддерживают разработанный Министерством энергетики законопроект, который позволяет за 2 года достроить начатые проекты зеленой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА), которое написало соответствующий листья Минэнерго.

"После анализа положений предлагаемого проекта закона ЕУЭА выражает свою поддержку данной инициативе Министерства и поддерживает необходимость удлинения по меньшей мере на 2 года соответствующих терминов, касающихся присоединения к сети и ввод в эксплуатацию электростанций, работающих на ВИЭ, строительство которых планировалось в течение 2022 года", - подчеркивают в агентстве.

Однако в проекте закона остается неурегулированным вопрос продления на 2 года сроков по обязательствам субъектов хозяйствования относительно строительства и ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, которые строятся в соответствии со следующими техническими условиями.

"Просим дополнить проект закона соответствующими изменениями в части 4 статьи 71 закона Украины "О рынке электрической энергии", которые урегулируют данный вопрос", - подчеркнули в ЕУЭА.

Как сообщалось, 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым енергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Он подчеркнул, что Украина имеет огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.

По информации ЕУЭА, инвесторы с проектами ветроэлектростанций на общую мощность 800 МВт закупили оборудование и планировали построить зеленые электростанции до конца 2022 года.

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