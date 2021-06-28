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Инвесторы остановили финансировать "зеленую" энергетику в Украине из-за политических рисков, - эксперт

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Киев, Понедельник 28 июня 2021 15:03
Инвесторы остановили финансировать "зеленую" энергетику в Украине из-за политических рисков, - эксперт Фото: инвесторы остановили финансировать зеленую энергетику в Украине из-за политических рисков (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Европейский банк реконструкции и развития и другие международные финансовые учреждения остановили процесс предоставления средств на развитие "зеленой" энергетики в Украине из-за значительных политических рисков, долгов и усиления фискального влияния для отрасли путем введения акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом заявил директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес ассоциации Станислав Зинченко.

"Ни ЕБРР, ни любые другие серьезные международные институты уже под зеленотарифные энергетические проекты в Украине не дают кредитов в принципе. Корпоративные юристы крупных международных инвесторов понимают, что им на самом деле в арбитражах это введение акциза - еще один дополнительный аргумент на тему того, что правительство нарушает свои обязательства", - сказал Зинченко.

Он напомнил, что подписанный год назад "зеленый" меморандум между Кабмином и иностранными инвесторами предполагал неизменность условий ведения бизнеса в отрасли ВИЭ, в том числе налоговых условий.

"Это будет очень сильным аргументом в следующих тех, которые будут собственно в арбитражах против Украины. Некоторые арбитражи уже готовятся начаться осенью", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что представители Министерства юстиции, которые понимают перспективы таких международных арбитражей, будут показательно бороться против инвесторов, однако, в конце концов, будут постепенно сдавать позиции, поскольку реальных обоснований для выигрыша в таких делах нет.

"На сегодня те, кто рассказывают, что, мол, это позволит решить проблему с долгами перед инвесторами в ВИЭ, на самом деле лукавят и манипулируют. Потому что акциз собирается в бюджет, а потом завернуть его обратно в рынок электроэнергии - это очень сложно", - пояснил Зинченко.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

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