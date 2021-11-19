Инвесторы "Большевика" предостерегли АМКУ от затягивания процедуры предоставления разрешений для заключения соглашения

Она подчеркнула, что процесс заключения сделки по продаже предприятия продолжается, и что компания не меняла планов.

"Оставление без рассмотрения нашего заявления о предоставлении разрешения на концентрацию хозяйствующих субъектов носит исключительно технический характер и связано с наличием незначительных недостатков в представленных к рассмотрению документах. После получения разъяснений от Антимонопольного комитета эти недостатки будут устранены, и мы обратимся к АМКУ с повторным заявлением. Доработка заявлений на концентрацию является обычной практикой АМКУ, которая отвечает требованиям законодательства", - рассказала представитель инвесторов.

По ее словам, приватизационный конкурс по продаже ПКМЗ прошел прозрачно.

"Учитывая искусственное нагнетание ситуации вокруг конкурса в СМИ, мы предостерегаем от использования инструментария АМКУ для создания дополнительных рисков инвестору путем затягивания процедуры предоставления разрешений для заключения сделки", - подчеркнула уполномоченная покупателя.

Кроме того, отмена результатов аукциона окажет негативное влияние на инвестиционный климат в стране, считает руководитель секретариата совета предпринимателей при Кабинете министров Украины, экономист Андрей Забловский.

"В случае отмены результатов аукциона стоило бы говорить, что в очередной раз наступаем на одни и те же грабли, что мы не в состоянии проводить "Большую приватизацию", это была бы негативная новость в контексте приватизационной несостоятельности, неготовности к ней и политическим рискам, несоблюдение правил игры и так далее. Это был бы отрицательный сигнал для инвестиционного климата. Это бы говорило о неосуществимости наших планов и нереалистичности воплощения таких планов в начале их принятия", - заявил Андрей Забловский.