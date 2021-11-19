Інвестори "Більшовика" застерегли АМКУ від затягування процедури надання дозволів для укладання угоди

Вона підкреслила, що процес укладання угоди з продажу підприємства триває, і що компанія не змінювала планів.



"Залишення без розгляду нашої заяви про надання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання носить винятково технічний характер і пов’язане з наявністю незначних недоліків у поданих до розгляду документах. Після отримання роз’яснень від Антимонопольного комітету ці недоліки будуть усунені, і ми звернемося до АМКУ із повторною заявою. Доопрацювання заяв на концентрацію є звичайною практикою АМКУ, яка відповідає вимогам законодавства", - розповіла представниця інвесторів.

За її словами, приватизаційний конкурс із продажу ПКМЗ відбувся прозоро.

"Зважаючи на штучне нагнітання ситуації навколо конкурсу у ЗМІ, ми застерігаємо від використання інструментарію АМКУ для створення додаткових ризиків інвестору шляхом затягування процедури надання дозволів для укладання угоди", - підкреслила уповноважена покупця.

Крім того, скасування результатів аукціону негативно вплине на інвестиційний клімат у країні, вважає керівник секретаріату ради підприємців при Кабінеті міністрів України, економіст Андрій Забловський.

"У разі скасування результатів аукціону варто було б говорити, що вчергове наступаємо на одні й ті ж граблі, що ми не в змозі проводити «Велику приватизацію», це була б негативна новина в контексті приватизаційної неспроможності, неготовності до неї і політичних ризиків, недотримання правил гри й таке інше. Це був би негативний сигнал для інвестиційного клімату. Це б говорило про нездійсненність наших планів і нереалістичність втілення таких планів на початку їхнього прийняття", - заявив Андрій Забловський.