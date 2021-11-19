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Инвесторы "Большевика" предостерегли АМКУ от затягивания процедуры предоставления разрешений для заключения соглашения

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 13:07
Инвесторы "Большевика" предостерегли АМКУ от затягивания процедуры предоставления разрешений для заключения соглашения Фото: завод "Большевик" (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не должен затягивать процедуры предоставления разрешений для заключения соглашения по приватизации завода "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод", ПКМЗ).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий "НВ.Бизнес" победителя торгов по покупке завода "Большевик" Ольги Джелебовой.

Она подчеркнула, что процесс заключения сделки по продаже предприятия продолжается, и что компания не меняла планов.

"Оставление без рассмотрения нашего заявления о предоставлении разрешения на концентрацию хозяйствующих субъектов носит исключительно технический характер и связано с наличием незначительных недостатков в представленных к рассмотрению документах. После получения разъяснений от Антимонопольного комитета эти недостатки будут устранены, и мы обратимся к АМКУ с повторным заявлением. Доработка заявлений на концентрацию является обычной практикой АМКУ, которая отвечает требованиям законодательства", - рассказала представитель инвесторов.

По ее словам, приватизационный конкурс по продаже ПКМЗ прошел прозрачно.

"Учитывая искусственное нагнетание ситуации вокруг конкурса в СМИ, мы предостерегаем от использования инструментария АМКУ для создания дополнительных рисков инвестору путем затягивания процедуры предоставления разрешений для заключения сделки", - подчеркнула уполномоченная покупателя.

Кроме того, отмена результатов аукциона окажет негативное влияние на инвестиционный климат в стране, считает руководитель секретариата совета предпринимателей при Кабинете министров Украины, экономист Андрей Забловский.

"В случае отмены результатов аукциона стоило бы говорить, что в очередной раз наступаем на одни и те же грабли, что мы не в состоянии проводить "Большую приватизацию", это была бы негативная новость в контексте приватизационной несостоятельности, неготовности к ней и политическим рискам, несоблюдение правил игры и так далее. Это был бы отрицательный сигнал для инвестиционного климата. Это бы говорило о неосуществимости наших планов и нереалистичности воплощения таких планов в начале их принятия", - заявил Андрей Забловский.

Напомним, конкурс по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, экс-"Большевик") состоялся 27 октября. Начальная стоимость была определена на уровне 1,3 млрд. грн.

Завод выкупили предприниматели Андрей Иванов (UDP) и Алексей Баранов ("А Девелопмент").

С начала "Большевиком" интересовались также владелец девелоперской компании Kadorr Аднан Киван, компания "Интергал-Буд" Владимира Зубика, консорциум инвесторов, в состав которого входили девелоперская компания KDD, консалтинговая компания Colliers Ukraine, инвестиционная компания Dragon Capital и другие.

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