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Інвестори "Більшовика" застерегли АМКУ від затягування процедури надання дозволів для укладання угоди

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 13:07
Інвестори "Більшовика" застерегли АМКУ від затягування процедури надання дозволів для укладання угоди Фото: завод "Більшовик" (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Антимонопольний комітет України (АМКУ) не повинен затягувати процедури надання дозволів для укладання угоди щодо приватизації заводу "Більшовик" (АТ "Перший київський машинобудівний завод", ПКМЗ).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар "НВ.Бізнес" переможця торгів із купівлі заводу "Більшовик" Ольги Джелебової.

Вона підкреслила, що процес укладання угоди з продажу підприємства триває, і що компанія не змінювала планів.

"Залишення без розгляду нашої заяви про надання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання носить винятково технічний характер і пов’язане з наявністю незначних недоліків у поданих до розгляду документах. Після отримання роз’яснень від Антимонопольного комітету ці недоліки будуть усунені, і ми звернемося до АМКУ із повторною заявою. Доопрацювання заяв на концентрацію є звичайною практикою АМКУ, яка відповідає вимогам законодавства", - розповіла представниця інвесторів.

За її словами, приватизаційний конкурс із продажу ПКМЗ відбувся прозоро.

"Зважаючи на штучне нагнітання ситуації навколо конкурсу у ЗМІ, ми застерігаємо від використання інструментарію АМКУ для створення додаткових ризиків інвестору шляхом затягування процедури надання дозволів для укладання угоди", - підкреслила уповноважена покупця.

Крім того, скасування результатів аукціону негативно вплине на інвестиційний клімат у країні, вважає керівник секретаріату ради підприємців при Кабінеті міністрів України, економіст Андрій Забловський.

"У разі скасування результатів аукціону варто було б говорити, що вчергове наступаємо на одні й ті ж граблі, що ми не в змозі проводити «Велику приватизацію», це була б негативна новина в контексті приватизаційної неспроможності, неготовності до неї і політичних ризиків, недотримання правил гри й таке інше. Це був би негативний сигнал для інвестиційного клімату. Це б говорило про нездійсненність наших планів і нереалістичність втілення таких планів на початку їхнього прийняття", - заявив Андрій Забловський.

Нагадаємо, конкурс із приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, екс-"Більшовик") відбувся 27 жовтня. Початкова вартість була визначена на рівні 1,3 млрд грн.

Завод викупили підприємці Андрій Іванов (UDP) та Олексій Баранов ("А Девелопмент").

Від початку "Більшовиком" цікавилися також власник девелоперської компанії Kadorr Аднан Ківан, компанія "Інтергал-Буд" Володимира Зубика, консорціум інвесторів, до складу якого входили девелоперська компанія KDD, консалтингова компанія Colliers Ukraine, інвестиційна компанія Dragon Capital та інші.

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