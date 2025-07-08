Інвесторів Tesla злякав конфлікт із Трампом: політичний курс Маска тягне акції вниз

У понеділок, 7 липня, акції Tesla втратили понад 3% на передринкових торгах після того, як Ілон Маск оголосив про створення нової політичної сили в США.

Це рішення посилило побоювання інвесторів щодо того, чи зможе Маск і далі зосереджуватися на керівництві компанією.

Падіння котирувань зафіксували у Франкфурті, що стало продовженням негативної динаміки після триденного святкового періоду з нагоди Дня Незалежності у США.

Аналітик Wedbush Ден Айвз зазначив, що Маск - головна перевага Tesla, і його активна участь у політиці може створити додаткові ризики для компанії.

"Tesla потребує Маска як генерального директора та свого найбільшого активу, а не політичних авантюр... Ми не здивуємося, якщо в якийсь момент рада директорів спробує втрутитися, залежно від того, наскільки далеко зайде Маск", - прокоментував Айвз.