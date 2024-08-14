Інвестори звернулися до Мінекономіки за підтримкою для розбудови вітроенергетики

Інвестори у відновлювану енергетику закликали першого віце-прем'єр міністра, міністерку з питань економіки України Юлію Свириденко підтримати Законопроєкт №11455, який передбачає надання податкових стимулів на імпорт енергетичного обладнання для пришвидшеного будівництва вітроелектростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву найбільших асоціацій відновлюваної енергетики України.

"УВЕА разом з іншими асоціаціями з ВДЕ закликає пані Свириденко сприяти підтримці даного законопроєкту при розгляді у Комітетах ВРУ", - повідомляє Українська вітроенергетична асоціація.

У своєму зверненні галузь стверджує, що прийняття даного законопроєкту означатиме скасування імпортного мита та ПДВ для вітроенергетичного обладнання, як це було зроблено для обладнання інших видів генерації.

"Надання відповідного податкового стимулу для усіх типів енергетичного обладнання крім вітрової енергетики, дискримінує сектор та може негативно вплинути на здатність України досягти 27% частки ВДЕ в загальному кінцевому енергоспоживанні до 2030 року, яка задекларована в Національному плані з енергетики та клімату, прийнятому КМУ 25 червня 2024 року", - підкреслюють інвестори.

Інвестори вказують, що законопроєкт стимулює нарощення потужностей малої і великої розподіленої вітрової генерації, зокрема для задоволення потреб домогосподарств та малого і великого бізнесу, що відповідає деклараціям держави про розбудову децентралізованої генерації в країні.

Окрім того, законопроєкт активізує зовнішніх і внутрішніх інвесторів у вітрову енергетику, покращить динаміку відновлення енергетичного потенціалу України після російських обстрілів і, відповідно, підтримає стабільність енергетичної системи України, що особливо важливо в процесі підготовці країни до зимового періоду.

Як повідомлялося раніше, Українська вітроенергетична асоціація заявляла про те, що Рада не надала податкові стимули інвесторам для будівництва нових вітроелектростанцій в Україні, через що проблема відключень електроенергії може поглибитись.

На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі і скорочення часу відключень в перспективі найближчих років.