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Инвесторы обратились в Минэкономики за поддержкой для развития ветроэнергетики

Среда 14 августа 2024 17:39
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Инвесторы обратились в Минэкономики за поддержкой для развития ветроэнергетики Фото: инвесторы обратились в Минэкономики за поддержкой для развития ветроэнергетики  (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Инвесторы в возобновляемую энергетику призвали первого вице-премьер министра, министерша по экономике Украины Юлию Свириденко поддержать Законопроект №11455, предусматривающий предоставление налоговых стимулов на импорт энергетического оборудования для ускоренного строительства ветроэлектростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление крупнейших ассоциаций возобновляемой энергетики Украины.

"УВЭА вместе с другими ассоциациями с ВИЭ призывает госпожу Свириденко содействовать поддержке данного законопроекта при рассмотрении в Комитетах ВРУ", - сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

В своем обращении отрасль утверждает, что принятие данного законопроекта будет означать отмену импортных пошлин и НДС для ветроэнергетического оборудования, как это было сделано для оборудования других видов генерации.

"Предоставление соответствующего налогового стимула для всех типов энергетического оборудования кроме ветровой энергетики, дискриминирует сектор и может негативно повлиять на способность Украины достичь 27% доли ВИЭ в общем конечном энергопотреблении до 2030 года, которая задекларирована в Национальном плане по энергетике и климату, принятом КМУ 2024", - подчеркивают инвесторы.

Инвесторы указывают, что законопроект стимулирует наращивание мощностей малого и крупного распределенного ветрового поколения, в частности для удовлетворения потребностей домохозяйств и малого и крупного бизнеса, что соответствует декларациям государства о развитии децентрализованной генерации в стране.

Законопроект активизирует внешних и внутренних инвесторов в ветровую энергетику, улучшит динамику восстановления энергетического потенциала Украины после российских обстрелов и, соответственно, поддержит стабильность энергетической системы Украины, что особенно важно в процессе подготовки страны к зимнему периоду.

Как сообщалось ранее, Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявляла о том, что Рада не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии может усугубиться.

По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.

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