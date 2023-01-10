Інвестори в "зелену" енергетику закликають "Укренерго" виплатити борги перед виробниками
Підприємства "зеленої" енергетики закликають державну компанію "Укренерго" виконати зобов’язання зі сплати 3 млрд гривень боргу перед виробниками "зеленої" енергії в рамках зобов'язать держкомпанії перед європейськими банками - ЄБРР та ЄІБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) в Facebook.
"Вся галузь очікувала на те, що НЕК "Укренерго" забезпечить виплату таких боргів, адже влітку 2022 року публічно говорилось про те, що шляхом залучених кредитів від ЄБРР на суму в 97 млн євро та ЄІБ - на суму в 50 млн євро питання оплати обмежень ВДЕ буде вирішено ще на початку осені", - говорять в УВЕА.
Інвестори підкреслюють, що, попри те, що серед аргументів в залученні цих кредитів була необхідність здійснення розрахунків саме перед підприємствами ВДЕ, питання виплат "зеленій" генерації було відкладено і не вирішено до сьогодні.
"Закликаємо оператора системи передачі якнайшвидше вирішити питання заборгованості за обмеження виробництва "зеленої" електроенергії шляхом наданих раніше отриманих кредитних ресурсів", - підкреслюють в асоціації.
УВЕА занепокоєна тим, що галузь відновлюваної енергетики знаходяться на межі виживання в той час, коли держава потребує посилення енергетичної безпеки та децентралізації генеруючих потужностей.
"Це є неприпустимим, враховуючи й той факт, що перевагою саме ВДЕ є значно більша децентралізація енергосистеми, що дуже важливо з урахуванням загроз російських ракетних ударів", - зазначають інвестори.
Також УВЕА закликає до негайного втілення в реальні дії озвучених вищим керівництвом держави меседжів щодо перспектив відновлюваної енергетики в Україні, і почати "зелений" енергетичний перехід з покращення фінансового стану галузі ВДЕ.
"Необхідно зменшити ризику дефолту підприємств сектору відновлюваної енергетики, яка є важливою складовою енергетичної системи держави і її енергетичної безпеки", - підсумували в УВЕА.
Нагадаємо, держпідприємство "Гарантований покупець" не розрахувався з "зеленою" генерацією за половину виробленої 2022 року електрики.
Водночас заборгованість НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії досягла 12,3 млрд грн.
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