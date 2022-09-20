Інвестори в "зелену" енергетику закликають НКРЕКП забезпечити відшкодування протиправних штрафів

Як зазначається, 8 вересня Верховний суд у справі No 640/4069/21 визнав незаконним застосування дискримінаційної стосовно підприємств зеленої енергетики формули розрахунку небалансів, яка робила їх фінансово відповідальними за неефективну торгівельну діяльність іншого суб'єкта господарювання - ДП "Гарантований покупець".

"Просимо забезпечити відшкодування шкоди, якої зазнали виробники ВДЕ внаслідок оплати частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії "Гарантованого покупця", розрахованої за формулою, передбаченою постановою НКРЕКП від 15.01.2021 No46, що була визнана постановою Верховного суду України від 08.09.2022 у справі No 640/4069/21 протиправною", - заявляють інвестори.

Також вони попросили НКРЕКП забезпечити перегляд формули розрахунку частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії Гарантованого покупця з урахуванням висновків щодо застосування норм закону України "Про ринок електричної енергії", викладених у постанові Верховного Суду.

Як повідомлялося, 8 вересня Верховний суд визнав незаконною і скасував формулу обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства "зеленої" енергетики за те, що ДП "Гарантований покупець" неефективно торгує електроенергією.

Відповідно до рішення суду від 8 вересня, розрахунок небалансів має проводитись за старою формулою, яка не враховує похибки торгової стратегії Гарантованого покупця.

Враховуючи рішення суду, Українська асоціація відновлюваної енергетики переконана, що обсяги часток відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії Гарантованого покупця, визначені з використанням незаконної формули, мають бути перераховані.