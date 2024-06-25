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Інвестори в "зелену" енергетику закликали Енергоспівтовариство зберегти механізм підтримки галузі через "Укренерго"

Вівторок 25 червня 2024 13:59
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Інвестори в "зелену" енергетику закликали Енергоспівтовариство зберегти механізм підтримки галузі через "Укренерго" Фото: інвестори в "зелену" енергетику закликали Енергоспівтовариство зберегти механізм підтримки галузі через "Укренерго" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Секретаріат Енергетичного Співтовариства має підтримати збереження гарантованого державою і надійного механізму фінансової підтримки галузі відновлюваної енергетики, який здійснюється через компанію "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українською вітроенергетичної асоціаціх (УВЕА).

"Одними із найвагоміших з них є відсутність страхування від воєнних ризиків, а також досі не погашена заборгованість на ринку електроенергії. Недоплату в розмірі 40% інвестори з ВДЕ мають і за 2022 рік, і за 5 місяців поточного року. Очевидно, що без фінансового ресурсу, будувати нові потужності неможливо", - зазначають в УВЕА.

Асоціація підкреслює, що існуючі інвестори, які вже вклали в українську економіку власні кошти, стурбовані потенційною загрозою подальшого погіршення бізнес-середовища та ринкових умов (зокрема, через можливе скасування ПСО для "Укренерго" щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств ВДЕ з тарифу на передачу системного оператора), а тому також виявляють обережність з точки зору подальшого інвестування.

"Тим паче, що ліквідацію ПСО для НЕК "Укренерго" не підтримав один з ключових інвесторів України - ЄБРР. Вищезгадані фактори також стримують і інших потенційних міжнародних інвесторів вести діяльність на українському ринку", - додали в УВЕА.

Як зазначається, держава має діяти рішуче і зробити все можливе, щоб забезпечити максимальний притік інвестицій в Україну від внутрішніх та зовнішніх інвесторів.

Інвестори вказують, що втрачені через російські обстріли 10 ГВт потужностей традиційної енергетики необхідно компенсувати новими потужностями розподіленої генерації.

Також вони звертають увагу на загрози, які несе за собою рішення про скасування ПСО для НЕК "Укренерго" і висловили сподівання, що думка бізнесу буде почута, а відповідне рішення - не прийняте.

Нагадаємо, 20 червня, після чергового обстрілу енергоінфраструктури росіянами, президент Володимир Зеленський провів Ставку, за рішенням якої доручив уряду розробити стратегію розвитку відновлювальної енергетики і розподіленої генерації на рівні держави.

Борг "Гарантованого покупця" перед інвесторами у підприємства відновлюваної енергетики складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК "Укренерго".

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