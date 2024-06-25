Инвесторы в "зеленую" энергетику призвали Энергосообщество сохранить механизм поддержки отрасли через "Укрэнерго"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА).

"Одними из самых значимых из них является отсутствие страхования от военных рисков, а также до сих пор не погашена задолженность на рынке электроэнергии. Недоплату в размере 40% инвесторы из ВИЭ имеют и за 2022 год, и за 5 месяцев текущего года. Очевидно, что без финансового ресурса , строить новые мощности невозможно", - отмечают в УВЭА.

Ассоциация подчеркивает, что существующие инвесторы, уже вложившие в украинскую экономику собственные средства, обеспокоены потенциальной угрозой дальнейшего ухудшения бизнес-среды и рыночных условий (в частности, из-за возможной отмены ПСО для "Укрэнерго" по обеспечению финансовой поддержки предприятий ВИЭ по тарифу на передачу системного оператора ), а потому также проявляют осторожность с точки зрения дальнейшего инвестирования.

"Тем более что ликвидацию ПСО для НЭК "Укрэнерго" не поддержал один из ключевых инвесторов Украины - ЕБРР. Вышеупомянутые факторы также сдерживают и других потенциальных международных инвесторов вести деятельность на украинском рынке", - добавили в УВЭА.

Государство должно действовать решительно и сделать все возможное, чтобы обеспечить максимальный приток инвестиций в Украину от внутренних и внешних инвесторов.

Инвесторы указывают, что потерянные из-за российских обстрелов 10 ГВт мощностей традиционной энергетики необходимо компенсировать новыми мощностями распределенной генерации.

Также они обращают внимание на угрозы, которые несет за собой решение об отмене ПСО для НЭК "Укрэнерго" и выразили надежду, что мнение бизнеса будет услышано, а соответствующее решение - не принято.

Напомним, 20 июня, после очередного обстрела энергоинфраструктуры россиянами, президент Владимир Зеленский провел Ставку, по решению которой поручил правительству разработать стратегию развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства.

Долг "Гарантированного покупателя" перед инвесторами у предприятия возобновляемой энергетики составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго".