Інвестори в зелену енергетику закликали державу покращити умови оподаткування галузі

Інвестори у відновлювальну енергетику закликають державу покращити умови оподаткування галузі для будівництва нових електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Української вітроенергетичної Асоціації (УВЕА).

"Провідні профільні асоціації з ВДЕ, включно з УВЕА, звернулися до Прем’єр-міністра України, Міністра фінансів та Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики із закликом врегулювати питання оподаткування учасників ринку електроенергії", - йдеться в ньому.

В Асоціації розповіли, що перед виробниками «зеленої» енергії існує значна заборгованість. Зокрема, вони отримали лише 79,6% виплат за 2024 рік.

Інвестори наголосили, що для вирішення фінансових проблем галузі в умовах боргової кризи потрібно внести деякі зміни до податкового законодавства.

Зокрема, інвестори пропонують продовжити застосування касового методу для нарахування ПДВ. Це дозволить уникнути додаткового податкового навантаження на підприємства в умовах затримок із платежами.

Також інвестори пропонують відновити дію положень Податкового кодексу щодо застосування касового методу при нарахуванні податку на прибуток для виробників «зеленої» електроенергії. Це сприятиме фінансовій стабільності виробників, які систематично недоотримують оплату за відпущену електроенергію.

"Запропоновані зміни є критично важливими для: стабілізації ринку електроенергії, забезпечення фінансової рівноваги учасників ринку, стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні", - підкреслили в УВЕА.

Раніше аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дарія Орлова заявляла, що держава має вдосконалити механізм залучення інвесторів в будівництво зелених електростанцій, а також завершити вирішення боргових проблем, щоб це спонукало їх до активної реалізації проєктів в Україні.