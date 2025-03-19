Инвесторы в зеленую энергетику призвали государство улучшить условия налогообложения отрасли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинской ветроэнергетической Ассоциации (УВЭА).

"Ведущие профильные ассоциации по ВИЭ, включая УВЭА, обратились к Премьер-министру Украины, Министру финансов и Председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с призывом урегулировать вопрос налогообложения участников рынка электроэнергии", - говорится в нем.

В Ассоциации рассказали, что перед производителями "зеленой" энергии существует значительная задолженность. В частности, они получили лишь 79,6% выплат за 2024 год.

Инвесторы отметили, что для решения финансовых проблем отрасли в условиях долгового кризиса нужно внести некоторые изменения в налоговое законодательство.

В частности, инвесторы предлагают продолжить применение кассового метода для начисления НДС. Это позволит избежать дополнительной налоговой нагрузки на предприятия в условиях задержек с платежами.

Также инвесторы предлагают возобновить действие положений Налогового кодекса по применению кассового метода при начислении налога на прибыль для производителей "зеленой" электроэнергии. Это будет способствовать финансовой стабильности производителей, которые систематически недополучают оплату за отпущенную электроэнергию.

"Предложенные изменения являются критически важными для: стабилизации рынка электроэнергии, обеспечения финансового равновесия участников рынка, стимулирования развития возобновляемой энергетики в Украине", - подчеркнули в УВЭА.

Ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова заявляла, что государство должно усовершенствовать механизм привлечения инвесторов в строительство зеленых электростанций, а также завершить решение долговых проблем, чтобы это побудило их к активной реализации проектов в Украине.