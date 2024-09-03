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Інвестори в зелену енергетику України не отримали майже 40% зароблених грошей

Вівторок 03 вересня 2024 18:03
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Інвестори в зелену енергетику України не отримали майже 40% зароблених грошей Фото: інвестори в зелену енергетику України не отримали майже 40% зароблених грошей (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У 2024 році виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) отримали 61,6% коштів за вироблену ними електрику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення державного підприємства "Гарантований покупець".

Відповідно до нього, у 2023 році рівень розрахунків склав 90,5%, тоді як у 2022 – 61,1%, а у 2021 – 99,6%.

Загалом борг "Укренерго" з фінансування послуги зі збільшення частки відновлювальних джерел енергії складає 25,96 млрд грн.

Голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation Станіслав Ігнатьєв заявляв, що Україні треба вирішити боргову кризу в "зеленій" енергетиці, щоб повернути довіру інвесторів.

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