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Инвесторы в зеленую энергетику Украины не получили почти 40% заработанных денег

Вторник 03 сентября 2024 18:03
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Инвесторы в зеленую энергетику Украины не получили почти 40% заработанных денег Фото: инвесторы в зеленую энергетику Украины не получили почти 40% заработанных денег (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В 2024 году производители электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) получили 61,6% средств за произведенное ими электричество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение государственного предприятия "Гарантированный покупатель".

Согласно ему, в 2023 году уровень расчетов составил 90,5%, тогда как в 2022 – 61,1%, а в 2021 – 99,6%.

В целом долг "Укрэнерго" по финансированию услуги по увеличению доли возобновляемых источников энергии составляет 25,96 млрд грн.

Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation Станислав Игнатьев заявлял, что Украине предстоит решить долговый кризис в "зеленой" энергетике, чтобы вернуть доверие инвесторов.

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