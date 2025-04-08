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Інвестори закликають владу пришвидшити погашення заборгованості перед ВДЕ

Вівторок 08 квітня 2025 17:52
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Інвестори закликають владу пришвидшити погашення заборгованості перед ВДЕ Фото: інвестори закликають владу пришвидшити погашення заборгованості перед ВДЕ (pixabay.com)
Автор: Олександр Мороз

Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг, Кабінет міністрів та Верховна Рада мають прискорити реалізацію заходів, спрямованих на нормалізацію розрахунків в галузі ВДЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компаній-членів Комітету з енергетики Європейської Бізнес Асоціації.

"Бізнес вітає ухвалені рішення та кроки, що дозволили покращити ситуацію з розрахунками з інвесторами ВДЕ", - йдеться в заяві.

Згідно з повідомленням, учасники ринку ВДЕ відзначають зростання впевненості щодо реалізації державою її цілей стратегічного розвитку зеленої енергетики.

"Інвестори починають будувати нові потужності у 2025 році та готові прискорити чи розширити обсяг реалізації проєктів за наявності стабільного та повного фінансування", - повідомляють в ЄБА.

Однак зазначається, що реалізації нових проєктів заважає ще досі наявний борг в розмірі 23 млрд грн.

"Ці кошти важливо повернути інвесторам, оскільки гроші будуть фактично одразу реінвестовані в будівництво нових вітрових електростанцій та установок зберігання енергії", - підкреслюють інвестори.

Повідомляється, що борги за попередні роки наразі виглядають так: 2022 – 14 млрд грн (63% рівень розрахунків), 2023 – 0,4 млрд грн (99% рівень розрахунків), 2024 – 7,2 млрд грн (86%).

"Держава має продовжити рух назустріч виконанню зобов’язань перед інвесторами та шукати шляхи до вирішення боргових проблем, щоб забезпечити максимальну відбудову енергетичного потенціалу України та покращити енергетичну безпеку", - підкреслюють інвестори.

Як повідомлялося, компанія Укренерго планує до кінця 2025 року виплатити всі накопичені борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

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