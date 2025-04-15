Інвестори втрачають інтерес до зеленої енергетики через критичні борги, - інвестор

Багатомільярдні борги на ринку електроенергії та недосконалі умови зелених аукціонів в Україні є одним з найбільших викликів, які стають на заваді розвитку і розбудові енергетики.

Про це заявив директор ТОВ НВП "Енерго-Плюс" Євген Корф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liga.net .

За його словами, вже побудовані нові електростанції в Україні дали змогу закрити частину дефіциту енергії, спричиненого обстрілами. Водночас в галузі накопичилася низка системних проблем.

"Один із найбільших викликів – заборгованість перед інвесторами у розвиток використання відновлюваних джерел енергії", - сказав Корф.

За його словами, наразі борг за вже вироблену "зелену" електроенергію перевищує 25 млрд грн. Це не просто цифра. Це обмеження для подальшого розвитку, адже більшість станцій було побудовано за валютні кредити.

Корф уточнює, що затримки з виплатами автоматично означають курсові втрати. У деяких випадках вони становлять понад 30% від загального обсягу інвестицій.

Також він підкреслив, що аукціони з підтримки ВДЕ не виправдали очікувань інвесторів. Наприклад, минулого року зі 110 МВт квоти було реалізовано менше ніж 1 МВт. Причин багато: відсутність довіри до гарантованих покупців, складна система приєднання до мереж, надто зарегульовані ціни тощо.

"Бізнес хоче працювати, але без гарантій та гнучких механізмів регулювання інвесторів не буде", - заявив Корф.

Нагадаємо, на думку нардепа Олексія Кучеренка, енергетичному ринку України необхідні пропозиції, які можуть лягти в основу комплексного компромісу між усіма учасниками. Йдеться про створення дорожньої карти, яка врегулює системні технічні та фінансові проблеми і дозволить стабілізувати ситуацію з боргами на ринку.