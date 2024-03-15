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Інвестори в Україні зможуть отримати компенсацію за будівництво певних об'єктів: деталі

Архівне фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд сьогодні, 15 березня, затвердить документ, який дає можливість інвесторам отримати компенсацію за побудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Тобто, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ або електроенергію до свого заводу чи іншого об'єкта інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати", - ідеться в заяві.

За словами прем'єра, інвестор тепер матиме змогу отримати і компенсацію своїх витрат за підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

"Ми про це говорили з бізнесом. Дуже важлива і принципова історія. Це дасть додаткові інвестиції та нові великі проєкти для нашої економіки", - додав Шмигаль.

Інвестиції в Україну

Раніше ми писали, що Данія планує побудувати в одному з українських міст сотні квартир і дитсадок. Так, це буде 410 квартир у Чернігові 410 для людей, які через війну втратили свої домівки. Розташовані в сучасних та енергоефективних будівлях і з комфортною внутрішньою інфраструктурою. Поруч планується будівництво дитячого садка на 200 місць.

Також Франція зацікавлена в розширенні свого бізнесу в Україні, зокрема енергетичної сфери, видобутку критичних матеріалів та готовність підтримати заходи задля страхування експорту французьких компаній в Україну.

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Інвестиції в Україну