Інвестори прогнозують зупинку будівництва "зеленої" енергетики в Україні без подовження дії техумов

"Це одна із тих змін, що має бути прийнята найближчим часом. І в цьому є підтримка від Енергетичного Співтовариства та від стейкхолдерів в Україні. Без подовження технічних умов на добудову ВЕС ми у найближчі роки не побачимо будівництво нових проєктів, які потрібні нашій енергетичній системі та є одними із найбільш пріоритетних в "зеленій" сфері", - сказав Подпругін.

За його словами, інвестори у відновлювану енергетику сподіваються, що відповідний законопроєкт найближчим часом буде прийнятий.

При цьому він підкреслив, що підтримка України з боку Енергетичного співтовариства дозволяє краще вирішувати проблеми, які створюють перепони у розвитку зеленої енергетики.

"Такі зустрічі потрібні, враховуючи, що на сьогодні Україна дуже сильно відстає від європейських країн в розвитку відновлюваної генерації. Нам слід переймати практики та напрацювання, які є в Європі. Особливо це важливо у воєнний час та в період відбудови", - додав Подпругін.

Також, регіональний менеджер зазначає, що європейські інвестори все ще зацікавлені в "зелених" проектах в Україні, але для їх реалізації мають бути виконані певні кроки з боку державних органів.

Раніше повідомлялося, що в середині березня Секретаріат Енергетичного Співтовариства організував зустріч у Києві для пошуку шляхів вирішення проблем зеленої енергетики України серед яких головною проблемою є існуюча заборгованість перед галуззю в розмірі 17,8 млрд грн.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що завдяки "зеленій" генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки.

Водночас рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики України за 2022 рік складає близько 50%.