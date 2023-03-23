Инвесторы прогнозируют остановку строительства "зеленой" энергетики в Украине без продления техусловий

"Это одно из тех изменений, которое должно быть принято в ближайшее время. И в этом поддержка от Энергетического Сообщества и от стейкхолдеров в Украине. Без продления технических условий на достройку ВЭС мы в ближайшие годы не увидим строительство новых проектов, которые нужны нашей энергетической системе и являются одними из самых приоритетных в "зеленой" сфере, - сказал Подпругин.

По его словам, инвесторы в возобновляемую энергетику надеются, что соответствующий законопроект в ближайшее время будет принят.

При этом он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Энергетического сообщества позволяет лучше решать проблемы, создающие преграды в развитии зеленой энергетики.

"Такие встречи нужны, учитывая, что на сегодняшний день Украина очень сильно отстает от европейских стран в развитии возобновляемой генерации. Нам следует перенимать практики и наработки, которые есть в Европе. Особенно это важно в военное время и в период восстановления", - добавил Подпругин.

Также региональный менеджер отмечает, что европейские инвесторы все еще заинтересованы в "зеленых" проектах в Украине, но для их реализации должны быть выполнены определенные шаги со стороны государственных органов.

Ранее сообщалось, что в середине марта Секретариат Энергетического Сообщества организовал встречу в Киеве для поиска путей решения проблем зеленой энергетики Украины, среди которых главной проблемой является существующая задолженность перед отраслью в размере 17,8 млрд грн.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.

В то же время, уровень недоплаты предприятиям зеленой энергетики Украины за 2022 год составляет около 50%.