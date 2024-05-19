Інвестори очікують від держави рішучих дій для порятунку енергетики, - УВЕА

"Нарощення потужностей розподіленої генерації сьогодні напряму залежить саме від того наскільки швидко і ефективно будуть усунуті актуальні проблеми на ринку", - підкреслюють інвестори.

На їхню думку, серед пріоритетних до вирішення проблем - погашення заборгованості перед усіма учасниками ринку та виробниками з ВДЕ, зокрема, й прийняття економічно-обґрунтованого тарифу на передачу для "Укренерго".

"УВЕА закликає Уряд знайти фінансовий ресурс для Енергоатом (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок - ДП "Гарантований покупець", ПУПи, ОСРи, Укренерго та, звичайно ж, виробники з ВДЕ, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з березня цього року Енергоатом почав знову накопичувати борги за ПСО з компенсації пільгового тарифу на електроенергію для населення, недоплативши Гарпоку 5,1 млрд грн. В квітні борги збільшилися ще на 11,2 млрд грн.

Окрім того, на думку інвесторів, держава має врегулювати цінову політику на енергоринку, зокрема скасування невиправданих прайс-кепів, оскільке це блокує можливість комерційного імпорту в деякі години.

Також в УВЕА закликали державу виконати необхідні рішення для остаточного запуску "зелених" аукціонів.

"Зі скасованим "зеленим" тарифом і відсутніми аукціонами не залишається жодного механізму державного стимулювання розвитку ВДЕ в Україні, що погіршується відсутністю ринкових цін на електроенергію", - підкреслили інвестори.

Як повідомлялося раніше, згідно з заявою Федерації роботодавців України, промислові підприємства в умовах відключень електроенергії мають намір розбудовувати систему розподіленої генерації в Україні і тому запропонували державі виконати перелік пріоритетних стратегічних рішень для стимулювання реалізації проєктів нової енергетики.

Свої пропозиції ФРУ направила прем'єр-міністру Денису Шмигалю та голові НКРЕКП Валерію Тарасюку.