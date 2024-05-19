Инвесторы ожидают от государства решительных действий по спасению энергетики, - УВЭА

"Наращивание мощностей распределенной генерации сегодня напрямую зависит именно от того, насколько быстро и эффективно будут устранены актуальные проблемы на рынке", - подчеркивают инвесторы.

По их мнению, среди приоритетных для решения проблем - погашение задолженности перед всеми участниками рынка и производителями из ВИЭ, в том числе принятие экономически обоснованного тарифа на передачу для "Укрэнерго".

"УВЕА призывает Правительство найти финансовый ресурс для Энергоатом (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и, конечно же, производители из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн", – говорится в сообщении.

Как отмечается, с марта этого года Энергоатом начал снова накапливать долги по ПСО по компенсации льготного тарифа на электроэнергию для населения, недоплатив Гарпоку 5,1 млрд грн. В апреле долги увеличились еще на 11,2 млрд. грн.

Кроме того, по мнению инвесторов, государство должно урегулировать ценовую политику на энергорынке, в частности, отмену неоправданных прайс-кепов, поскольку это блокирует возможность коммерческого импорта в некоторые часы.

Также в УВЭА призвали государство выполнить необходимые решения по окончательному запуску "зеленых" аукционов.

"С упраздненным "зеленым" тарифом и отсутствующими аукционами не остается ни одного механизма государственного стимулирования развития ВИЭ в Украине, что ухудшается отсутствием рыночных цен на электроэнергию", - подчеркнули инвесторы.

Как сообщалось ранее, согласно заявлению Федерации работодателей Украины, промышленные предприятия в условиях отключений электроэнергии намерены развивать систему распределенной генерации в Украине и предложили государству выполнить перечень приоритетных стратегических решений для стимулирования реализации проектов новой энергетики.

Свои предложения ФРУ направила премьер-министру Денису Шмыгалю и главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку.