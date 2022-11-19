Інвестори очікують на гарантії від держави для скорішого запуску "зелених" потужностей, - нардеп

Інвестори у відновлювану енергетику України досі чекають на гарантії від держави, щоб попри війну відновити будівництво вітроелектростанцій, але зараз обладнання лежить в полях поряд з майданчиками для будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

"У нас є недобудовані об'єкти "зеленої генерації". В полях країни лежать недобудованими щонайменше 300 МВт вітротурбін. Це насправді все може бути добудовано. Для цього потрібно продовжити можливість використання "зеленого тарифу", - сказав Гончаренко.

За його словами, якби це рішення було прийнято там 2 місяці тому, то можливо сьогодні б державі було трішечки легше вирішувати проблеми в енергосистемі.

Також він повідомив, що «Укренерго» зупинило платежі на адресу підприємств ВДЕ, які тільки нещодавно відновив.

"Це безумовно неправильно, і наскільки ми знаємо, Укренерго сам повідомляв, що має кредитний ресурс EIB і EBRD, і як раз це ресурс мав бути на це направлений", - додав депутат.

Як повідомлялося, за інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.