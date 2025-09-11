Інвестори "Київміськбуду" влаштували черговий мітинг під КМДА

Під будівлею КМДА сьогодні, 11 вересня, відбувається мітинг інвесторів "Київміськбуду", які вимагають від міської ради столиці вирішення питання докапіталізації компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів мітингу.

Ініціативна робоча група інвесторів "Київміськбуду" (КМБ) організувала акцію протесту під будівлею КМДА. Мета мітингу - домогтися початку процесу докапіталізації компанії на 2,56 млрд доларів, згідно з рішенням, яке було ухвалене міською радою ще минулого року.

Як заявили організатори, представники КМДА вчергове намагаються зірвати процес докапіталізації КМБ, втягуючи інвесторів у політичні інтриги.

"Наша позиція однозначна: ми вимагаємо виконання зобов'язань, взятих на себе міським головою Кличком і його командою. Ми не дозволимо маніпулювати інвесторами та "пиляти" бюджет за рахунок наших інтересів", - наголошують в ініціативні групі.

Представники КМБ повідомили, що сьогодні у КМДА відбудеться сесія, але вона не присвячена бюджетним питанням, тобто питання докапіталізації компанії не стоїть на порядку денному.

Водночас за попередньою інформацією, на тлі проведення мітингу мер столиці і голови фракцій мають зустрітися з активістами.