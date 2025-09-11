ua en ru
Инвесторы "Киевгорстроя" устроили очередной митинг под КГГА

Киев, Четверг 11 сентября 2025 11:02
Инвесторы "Киевгорстроя" устроили очередной митинг под КГГА Фото: Митинг "Киевгорстроя" под зданием КГГА
Автор: Александр Мороз

Под зданием КГГА сегодня, 11 сентября, проходит митинг инвесторов "Киевгорстроя", которые требуют городского совета столицы решения вопроса докапитализации компании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на организаторов митинга.

Инициативная рабочая группа инвесторов "Киевгорстроя" (КГС) организовала акцию протеста под зданием КГГА. Цель митинга - добиться начала процесса докапитализации компании на 2,56 млрд долларов, согласно решению, которое было принято городским советом еще в прошлом году.

Как заявили организаторы, представители КГГА в очередной раз пытаются сорвать процесс докапитализации КГС, вовлекая инвесторов в политические интриги.

"Наша позиция однозначна: мы требуем выполнения обязательств, взятых на себя городским головой Кличко и его командой. Мы не позволим манипулировать инвесторами и "пилить" бюджет за счет наших интересов", - подчеркивают в инициативной группе.

Представители КГС сообщили, что сегодня в КГГА состоится сессия, но она не посвящена бюджетным вопросам, то есть вопрос докапитализации компании не стоит на повестке дня.

В то же время, по предварительной информации, на фоне митинга мэр столицы и главы фракций должны встретиться с активистами.

Дофинансирование "Киевгорстроя": что известно

Напомним, в конце октября прошлого года Киевский городской совет поддержал решение об увеличении уставного капитала ЧАО "ХК "Киевгорстрой" для стабилизации финансового состояния компании путем дополнительной эмиссии и приобретения акций на сумму до 2,56 млрд грн.

Этому предшествовал митинг инвесторов "Киевгорстроя", требовавших от КГГА докапитализировать компанию и достроить жилье, которого ждут около 40 тысяч семей.

