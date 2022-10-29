Інвестори хочуть додати в енергосистему 300 МВт "зелених" потужностей, - експерт

"Є інвестори, які готові під час війни генерувати 300 МВт електричної енергії, встановити вже прямо зараз таку солідну потужність вітрових електростанцій і сонячних електростанцій", - сказав Білявський.

Водночас експерт вважає, що треба зворотній зв’язок від влади на цю ініціативу інвесторів, тому що для добудови цих проєктів потрібно, щоб влада продовжила мінімум на рік дію договорів pre-PPA.

За його словами, в напрямку відновлення та розбудови енергетики не потрібно чекати закінчення війни, бо такі проєкти потрібно реалізовувати вже зараз.

Окрім того, Білявський презентував результати дослідження щодо стратегічних орієнтирів післявоєнного відновлення України.

Ним, зокрема, пропонується державі забезпечити умови для збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії з 9% до 30% у 2030 році та при цьому зменшити частку використання вугільної генерації з існуючих 30% до 10% у 2030 році.

Як повідомлялося, 2 вересня президент заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

При цьому, за інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності зеленої енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки.