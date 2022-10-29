Инвесторы хотят добавить в энергосистему 300 МВт "зеленых" мощностей, - эксперт

"Есть инвесторы, которые готовы во время войны генерировать 300 МВт электрической энергии, установить уже прямо сейчас столь солидную мощность ветровых электростанций и солнечных электростанций", - сказал Белявский.

В то же время эксперт считает, что необходима обратная связь от власти на эту инициативу инвесторов, потому что для достройки этих проектов нужно, чтобы власти продлили минимум в год действие договоров pre-PPA.

По его словам, в направлении восстановления и развития энергетики не нужно ждать окончания войны, потому что такие проекты нужно реализовывать уже сейчас.

Кроме того, Белявский презентовал результаты исследования по стратегическим ориентирам послевоенного восстановления Украины.

Им, в частности, предлагается государству обеспечить условия для увеличения доли использования возобновляемых источников энергии с 9 до 30% в 2030 году и при этом уменьшить долю использования угольной генерации с существующих 30% до 10% в 2030 году.

Как сообщалось, 2 сентября президент заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

При этом, по информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности зеленой энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года.