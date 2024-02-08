Інвесторам в "зелену" енергетику недоплатили 30 млрд гривень

Заборгованість перед підприємствами відновлюваної енергетики на початку лютого скоротилась на 6,6 млрд грн і наразі складає 30, 5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансового директора ДП "Гарантований покупець" Станіслава Сову.

"Заборгованість була 37,5 млрд грн і зменшена до 30,5 млрд грн. Сума величезна, але ми фактично погасили 20% боргу", - сказав Сова.

За його словами, основна причина боргу це заборгованість НЕК "Укренерго", яка складала перед виплатою частини боргу 32,2 млрд грн, а зараз скоротилась до 25,7 млрд грн.

Окрім того, за словами Сови, існує заборгованість серед виробників ВДЕ щодо частки з врегулювання небалансів за період до серпня 2022 року включно і вона складає 5,5 млрд грн.

"Причиною цих боргів було непідписання актів НЕК Укренерго через неврегулювання розрахунку з вересня 2022 року самої частки врегулювання небалансів електроенергії", - додав представник держпідприємства.

Водночас він повідомив, що вже набрали чинності зміни до закону "Про ринок електроенергії", які дозволять найближчим часом вирішити дану проблему.

"Це має надати змогу розблокувати процедуру підписання актів з НЕК "Укренерго" та має сприяти підписанню актів з виробниками по частці, а також, я сподіваюсь, це надасть змогу покращити розрахунки НЕК "Укренерго" з нами, і наші розрахунки з виробниками електроенергії з ВДЕ", - сказав Сова.

Також він підкреслив, що спеціально створена керівником Міністерства енергетики Германом Галущенко робоча група щодо вирішення боргових проблем на ринку електроенергії напрацьовує механізми, щоб це питання вирішити.

Сова розповів, що рівень розрахунків перед підприємствами ВДЕ за 2022 рік складає 55,4%, за 2023 рік - 75%, а за 20 днів січня - 98%.

Нагадаємо, раніше директор Європейсько-Українського енергетичного агентства заявляла. що інвестори у відновлювану енергетику України хочуть бачити від держави затверджену дорожню карту щодо плану та шляхів погашення боргів в зеленій енергетиці.