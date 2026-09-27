Інвестор очисних споруд у Калуші розглядає новий проєкт на Львівщині

Йдеться про можливе створення сучасної станції перекачування та очищення стічних вод, яка могла б забезпечувати приймання та очищення як існуючих, так і майбутніх обсягів стоків із сіл Сокільники, Скнилів, Басівка та Годовиця.

Перший етап та розміщення станції

На першому етапі сторони планують визначити основні технічні параметри майбутнього об’єкта, проаналізувати можливі технології та обладнання, оцінити орієнтовну вартість будівництва, а також розглянути можливі моделі фінансування, реалізації та подальшої експлуатації.

Станцію планують розмістити на земельній ділянці ТОВ "Сокіл-Л". Для цього на ділянці проведуть геодезичні, геологічні та інші необхідні дослідження. Під час підготовки проєкту сторони планують орієнтуватися на енергоефективні технології та враховувати екологічні вимоги.

Потреба у проєкті

Потреба у розвитку системи водовідведення та очищення стічних вод у Сокільниках передбачена містобудівною документацією. Підписання меморандуму означає старт етапу опрацювання технічної, економічної та організаційної складових проєкту, за результатами якого сторони визначатимуть доцільність, параметри та можливі умови його подальшої реалізації.