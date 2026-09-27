Инвестор очистных в Калуше рассматривает новый проект во Львовской области

В Сокольниках Львовского района могут построить новую станцию для перекачки и очистки сточных вод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf.ua.
Речь идет о возможном создании современной станции перекачки и очистки сточных вод, которая могла бы обеспечивать прием и очистку как существующих, так и будущих объемов стоков из сел Сокольники, Скнилов, Басовка и Годовица.
Первый этап и размещение станции
На первом этапе планируется определить основные технические параметры будущего объекта, проанализировать возможные технологии и оборудование, оценить ориентировочную стоимость строительства, а также рассмотреть возможные модели финансирования, реализации и последующей эксплуатации.
Станцию планируют разместить на земельном участке ООО "Сокол-Л". Для этого на участке будут проведены геодезические, геологические и другие необходимые исследования. При подготовке проекта стороны планируют ориентироваться на энергоэффективные технологии и учитывать экологические требования.
Потребность в развитии системы водоотведения и очистки сточных вод в Сокольниках предусмотрена градостроительной документацией. Подписание меморандума означает старт этапа обработки технической, экономической и организационной составляющих проекта, по результатам которого стороны будут определять целесообразность, параметры и условия его дальнейшей реализации.
Отметим, что для Нова-КОС это уже не первый проект в сфере очистной инфраструктуры.
В сентябре компания сообщила об инвестициях в строительство новых очистных сооружений в Калуше. Объем запланированных инвестиций составляет 513 млн. грн.
По данным Forbes Ukraine, "Нова-КОС" также работает или ведет переговоры по подобным проектам примерно с 15 городами Украины.