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Главная » Жизнь » Общество

Инвестор очистных в Калуше рассматривает новый проект во Львовской области

12:51 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Новиков
Инвестор очистных в Калуше рассматривает новый проект во Львовской области Собственные очистные постройки могут появиться в Сокольниках (фото: пресс-служба)
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В Сокольниках Львовского района могут построить новую станцию для перекачки и очистки сточных вод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf.ua.

Речь идет о возможном создании современной станции перекачки и очистки сточных вод, которая могла бы обеспечивать прием и очистку как существующих, так и будущих объемов стоков из сел Сокольники, Скнилов, Басовка и Годовица.

Первый этап и размещение станции

На первом этапе планируется определить основные технические параметры будущего объекта, проанализировать возможные технологии и оборудование, оценить ориентировочную стоимость строительства, а также рассмотреть возможные модели финансирования, реализации и последующей эксплуатации.

Станцию планируют разместить на земельном участке ООО "Сокол-Л". Для этого на участке будут проведены геодезические, геологические и другие необходимые исследования. При подготовке проекта стороны планируют ориентироваться на энергоэффективные технологии и учитывать экологические требования.

Потребность в проекте

Потребность в развитии системы водоотведения и очистки сточных вод в Сокольниках предусмотрена градостроительной документацией. Подписание меморандума означает старт этапа обработки технической, экономической и организационной составляющих проекта, по результатам которого стороны будут определять целесообразность, параметры и условия его дальнейшей реализации.

Отметим, что для Нова-КОС это уже не первый проект в сфере очистной инфраструктуры.

В сентябре компания сообщила об инвестициях в строительство новых очистных сооружений в Калуше. Объем запланированных инвестиций составляет 513 млн. грн.

По данным Forbes Ukraine, "Нова-КОС" также работает или ведет переговоры по подобным проектам примерно с 15 городами Украины.

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