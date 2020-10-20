Компания "Инвестохиллс Веста" намерена обратиться в суд для защиты репутации

Фото: судебный процесс (pixabay.com)

В "Инвестохиллс Веста" заявляют, что на компанию была совершена информационная атака с целью испортить бизнес-репутацию и предоставить общественности заведомо ложную, ничем не подтвержденную информацию.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В частности, в компании утверждают, что частный адвокат Татьяна Козаченко выдвинула против "Инвестохиллс Веста" и ее основателя Андрея Волкова неправдив ые обвинения.

"Инвестохиллс Веста отрицает информацию о наличии данных госреестра о взыскании 35 и больше объектов недвижимости за последние две недели. Все описанные "схемы" Татьяны Козаченко - это сугубо ее вымысел, не имеющий ничего общего с действительностью", - сообщают в компании.

В подтверждение своих слов, в компании отмечают, что:

В апреле нынешнего года ФК "Инвестохиллс Веста" купила на честных прозрачных открытых торгах ФГВФЛ долги ООО "Кристалл Инвест" и ЧАО "Банкомсвязь".

Анализ активов показал, что они были выведены из-под обеспечения кредитов банка с использованием подставных фирм через связующую эти предприятия персону - Анатолия Юркевича.

По информации от СБУ, находящейся в свободном доступе, в мае 2015 года служащие "Украинского профессионального банка"("УПБ", связан с Юркевичем) провели незаконные внутрибанковские операции – проводки по счетам, в то время как УПБ выступал кредитором перед ЧАО "Банкомсвязь".

Аудиторский отчет показал, что Нацбанку были причинены прямые убытки в виде непогашенной кредитной задолженности по основному долгу 106,7 млн грн и задолженности по начисленным процентам на 01.06.2015 в сумме 1,6 млн грн.

По этому факту задолго до покупки этих долгов финансовой компанией "Инвестохиллс Веста", СБУ открыло уголовное производство. В результате обнаружилось очень много пострадавших вкладчиков, которым не возвратили депозиты. Их права нарушены. И из-за перечисленных махинаций им трудно возместить долг, так как кредит фактически обесценен.

"Мы устали от вопиющих нарушений должников, олигархов и правоохранительных органов, которые покрывают или умышленно не замечают всего беспредела, происходящего на финансовом рынке Украины, В дополнение ко всему, какие-то бывшие защитники-адвокаты этих самых олигархов распространяют в медиа отвратительное вранье с целью снова увести от ответственности своих клиентов", - заявил Андрей Волков.

В связи со сложившейся ситуацией, ФК "Инвестохиллс Веста" намерена защищать свою деловую репутацию в суде.

Напомним, "Инвестохиллс Веста" представлена на рынке уже более 10 лет. Группа компаний Investohills, куда входит ФК "Инвестохиллс Веста", создала фонд "Инвестохиллс Хелиантус" в размере 100 млн долларов для инвестирования средств фондов из Европейского Союза и США в украинский рынок проблемных долгов.