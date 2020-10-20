Компания "Инвестохиллс Веста" намерена обратиться в суд для защиты репутации

В "Инвестохиллс Веста" заявляют, что на компанию была совершена информационная атака с целью испортить бизнес-репутацию и предоставить общественности заведомо ложную, ничем не подтвержденную информацию.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В частности, в компании утверждают, что частный адвокат Татьяна Козаченко выдвинула против "Инвестохиллс Веста" и ее основателя Андрея Волкова неправдив
"Инвестохиллс Веста отрицает информацию о наличии данных госреестра о взыскании 35 и больше объектов недвижимости за последние две недели. Все описанные "схемы" Татьяны Козаченко - это сугубо ее вымысел, не имеющий ничего общего с действительностью", - сообщают в компании.
В подтверждение своих слов, в компании отмечают, что:
"Мы устали от вопиющих нарушений должников, олигархов и правоохранительных органов, которые покрывают или умышленно не замечают всего беспредела, происходящего на финансовом рынке Украины, В дополнение ко всему, какие-то бывшие защитники-адвокаты этих самых олигархов распространяют в медиа отвратительное вранье с целью снова увести от ответственности своих клиентов", - заявил Андрей Волков.
В связи со сложившейся ситуацией, ФК "Инвестохиллс Веста" намерена защищать свою деловую репутацию в суде.
Напомним, "Инвестохиллс Веста" представлена на рынке уже более 10 лет. Группа компаний Investohills, куда входит ФК "Инвестохиллс Веста", создала фонд "Инвестохиллс Хелиантус" в размере 100 млн долларов для инвестирования средств фондов из Европейского Союза и США в украинский рынок проблемных долгов.