Компанія "Інвестохіллс Веста" має намір звернутися в суд для захисту репутації

Фото: судовий процес (pixabay.com)

В "Інвестохіллс Веста" заявляють, що на компанію була здійснена інформаційна атака з метою зіпсувати бізнес-репутацію і надати громадськості завідомо неправдиву, нічим не підтверджену інформацію.

Про це йдеться в прес-релізі компанії.

Зокрема, у компанії стверджують, що приватний адвокат Тетяна Козаченко висунула проти "Інвестохіллс Веста" та її засновника Андрія Волкова неправдиві звинувачення.

"Інвестохіллс Веста заперечує інформацію про наявність даних держреєстру про стягнення 35 і більше об'єктів нерухомості за останні два тижні. Всі описані "схеми" Тетяни Козаченко - це суто її вигадка, яка не має нічого спільного з дійсністю", - повідомляють в компанії.

В підтвердження своїх слів, в компанії відзначають, що:

У квітні нинішнього року ФК "Інвестохіллс Веста" купила на чесних прозорих відкритих торгах ФГВФО борги ТОВ "Кристал Інвест" і ПРАТ "Банкомзв'язок".

Аналіз активів показав, що вони були виведені з-під забезпечення кредитів банку з використанням підставних фірм через сполучну ці підприємства персону - Анатолія Юркевича.

За інформацією СБУ, що знаходиться у вільному доступі, у травні 2015 року службовці "Українського професійного банку"("УПБ", пов'язані з Юркевичем) провели незаконні внутрішньобанківські операції – проведення за рахунками, в той час, як УПБ виступав перед кредитором ПРАТ "Банкомзв'язок".

Аудиторський звіт показав, що Нацбанку були заподіяні прямі збитки у вигляді непогашеної кредитної заборгованості за основним боргом 106,7 млн грн заборгованості за нарахованими відсотками на 01.06.2015 в сумі 1,6 млн грн.

За цим фактом задовго до купівлі цих боргів фінансовою компанією "Інвестохіллс Веста", СБУ відкрило кримінальне провадження. В результаті виявилося дуже багато постраждалих вкладників, яким не повернули депозити. Їх права порушені. І через перераховані махінації їм важко відшкодувати борг, оскільки кредит фактично знецінено.

"Ми втомилися від кричущих порушень боржників, олігархів і правоохоронних органів, які покривають або навмисне не помічають все беззаконня, що відбувається на фінансовому ринку України. На додаток до усього, якісь колишні захисники-адвокати цих самих олігархів розповсюджують у медіа огидну брехню з метою знову відвести від відповідальності своїх клієнтів", - заявив Андрій Волков

У зв'язку зі сформованою ситуацією, ФК "Інвестохіллс Веста" має намір захищати свою ділову репутацію в суді.

Нагадаємо, "Інвестохіллс Веста" представлена на ринку вже понад 10 років. Група компаній Investohills, куди входить ФК "Інвестохіллс Веста", створила фонд "Інвестохіллс Хеліантус" в розмірі 100 млн доларів для інвестування коштів фондів з Європейського Союзу і США в український ринок проблемних боргів.