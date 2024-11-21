Інвестиції в зелену енергетику виростуть після вирішення боргової кризи, – інвестори

"Ми про це говоримо майже 2 роки. У нас не вирішене питання офтейку. Тобто інвестор, який побудує нову генерацію, не має кому її гарантовано продати", - сказала Верещинська.

За її словами, зараз "Гарантований покупець" може бути таким офтейкером, однак інвестори не погоджуються на таку співпрацю через багатомільярдні борги і тому не беруть участь в "зелених" аукціонах.

"Багато хто має велику проблему мати контрагентом державну компанію, яка їм боргувала по зеленому тарифу всі ці попередні роки. Це буде основною перепоною для багатьох інвесторів на цьому аукціоні і на майбутніх аукціонах", - підкреслила Верещинська.

Вона зазначила, що в Україні за замовчуванням вартість нових проєктів енергетики дорожча, ніж в інших країнах, тому Україні треба докладати зусиль, щоб зацікавити міжнародні фінансові організації чи банки фінансувати проєкти ВДЕ в Україні.



Нагадаємо, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел ("зелений" тариф) перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 млрд гривень.

Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.