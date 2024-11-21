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Інвестиції в зелену енергетику виростуть після вирішення боргової кризи, – інвестори

Фото: інвестиції в зелену енергетику виростуть після вирішення боргової кризи (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Міжнародні інвестори не зацікавлені вкладати великі кошти в будівництво станцій зеленої енергетики в Україні та брати участь в "зелених" аукціонах, допоки держава не вирішить проблему багатомільярдних заборгованостей ДП "Гарантований покупець" за зелену енергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директорки Європейсько-Українського енергетичного агентства Анастасії Верещинської.

"Ми про це говоримо майже 2 роки. У нас не вирішене питання офтейку. Тобто інвестор, який побудує нову генерацію, не має кому її гарантовано продати", - сказала Верещинська. 

За її словами, зараз "Гарантований покупець" може бути таким офтейкером, однак інвестори не погоджуються на таку співпрацю через багатомільярдні борги і тому не беруть участь в "зелених" аукціонах. 

"Багато хто має велику проблему мати контрагентом державну компанію, яка їм боргувала по зеленому тарифу всі ці попередні роки. Це буде основною перепоною для багатьох інвесторів на цьому аукціоні і на майбутніх аукціонах", - підкреслила Верещинська. 

Вона зазначила, що в Україні за замовчуванням вартість нових проєктів енергетики дорожча, ніж в інших країнах, тому Україні треба докладати зусиль, щоб зацікавити міжнародні фінансові організації чи банки фінансувати проєкти ВДЕ в Україні. 
 
Нагадаємо, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел ("зелений" тариф) перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 млрд гривень. 

Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.

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Електроенергія