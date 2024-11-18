Інвестиції у "зелену" енергетику підтримують енергобезпеку України, - Тімченко

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

"Чим більше ми інвестуємо у відновлювальну енергетику, тим більше ми захищаємо наше майбутнє. Відновлювана енергетика з її моделлю розподіленої генерації не тільки корисна для навколишнього середовища, але й для нашої безпеки", - сказав Тімченко.

Він підкреслив, що завдяки вітровим та сонячним електростанціям країна не лише вирішує питання декарбонізації, а й посилює енергетичну безпеку, роблячи критично важливу інфраструктуру менш вразливою до атак.

Гендиректор ДТЕК наголосив, що під час повномасштабної війни компанія інвестувала понад 1 млрд доларів в енергетичну інфраструктуру України, в тому числі у вітрові та сонячні електростанції, а також в акумуляторні системи.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова готує до будівництва проєкт Полтавської вітроелектростанції потужністю 650 МВт.

Атака РФ по Україні

17 листопада Росія вперше за останні три місяці масовано атакувала Україну. Реагуючи на масований обстріл по Україні, президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни випустили 120 ракет та 90 дронів.

Докладніше про наслідки масованої атаки по Україні 17 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.