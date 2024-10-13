Інвестиції замість зброї: WP дізналося про новий підхід ЄС до підтримки України

Як пише видання, нещодавнє рішення ЄС виділити 440 млн доларів на оборонну промисловість України знаменує собою значне зрушення в підході блоку до війни Росії. Зокрема, це підкреслює недоліки оборонного сектору Європейського союзу у виробництві зброї та боєприпасів.

У той час як Європа та Сполучені Штати відправляють зброю на мільярди доларів, щоб допомогти Україні в її боротьбі зі значно більшою Росією, їхня національна оборонна промисловість, давно орієнтована на міжнародну арену з меншою кількістю конфліктів, ледве справляється з українським попитом.

"Я думаю, що існує усвідомлення того, що Європа не в змозі виробляти зброю, яка потрібна Україні, і найпростіший спосіб для українців - зробити це самостійно. Якщо українці мають ресурси і гроші, вони можуть зробити це набагато швидше", - сказав європейський дипломат на умовах анонімності.

Ян Лессер, голова брюссельського відділення Німецького фонду Маршала також вважає, що інвестування в український сектор озброєнь "забезпечує більшу гнучкість" і "дає Україні більше можливостей у короткий термін". Водночас, це знімає частину тиску на оборонне виробництво в західних країнах.

При цьому Лессер зазначив, що ніщо з цього не замінить великомасштабні поставки зброї західного зразка в Україну.

"Це просто реальність ситуації з безпекою, в якій опинилася Україна. У більш широкому сенсі йдеться про поступову інтеграцію України до західних ланцюжків постачання оборонної промисловості", - сказав він.

Для розвитку українського ВПК, як пише видання, ЄС використовуватиме гроші, отримані від прибутку із заморожених активів РФ на Заході. Також додатково гроші надасть Данія.

За словами одного з європейських чиновників, потік грошей до оборонної промисловості України може різко збільшитися найближчим часом.

"Є низка країн, які, наскільки я знаю, близькі до того, щоб оголосити майбутнє використання такого механізму. Вони або проведуть власні інвестиції, або звернуться до Данії, щоб та інвестувала кошти", - сказав він.

Також, за словами джерела видання, таке фінансування для підтримки України є переломним з точки зору суми коштів, а за самою ідеєю фінансування державних грошей до українського ВПК. Чиновник додав, що кошти підуть на виробництво ракет, БпЛА та іншої далекобійної зброї.

The Washington Post нагадало, що в червні цього року ЄС і Данія узгодили механізм, за яким Данія буде розпоряджатися 630 млн доларів доходів від заморожених активів РФ, за "датською моделлю". Мова йде про домовленість, згідно з якою західні гроші йдуть на оплату контрактів, які Міноборони України вже підписало з виробниками зброї, що дає змогу українцям розставляти пріоритети в тому, що необхідно.

Денніс Віркеліст, який очолює підрозділ, який займається допомогою України в Міноборони Данії, нещодавно заявив, що з їхнього боку не буде жодних "червоних ліній", які б обмежували використання зброї.

"З нашого боку не буде жодних "червоних ліній", що обмежують використання цієї зброї... Данія і ЄС зможуть показати решті світу, як ефективно ми витрачаємо російські наддоходи на зброю, що повертається назад до Росії", - сказав він.

У публікації WP додало, що допомога ЄС є частиною великого пакету у розмірі 1,5 млрд доларів, отриманого з доходів від заморожених російських активів, який був схвалений у травні та адмініструється через Європейський фонд миру, який надає гроші членам ЄС на закупівлю зброї для України.