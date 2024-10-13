Инвестиции вместо оружия: WP узнало о новом подходе ЕС к поддержке Украины

Как пишет издание, недавнее решение ЕС выделить 440 млн долларов на оборонную промышленность Украины знаменует собой значительный сдвиг в подходе блока к войне России. В том числе это подчеркивает недостатки оборонного сектора Европейского союза в производстве орудия и боеприпасов.

В то время как Европа и Соединенные Штаты отправляют оружие на миллиарды долларов, чтобы помочь Украине в ее борьбе с гораздо более крупной Россией, их национальная оборонная промышленность, давно ориентированная на международную арену с меньшим количеством конфликтов, с трудом справляется с украинским спросом.

"Я думаю, что существует осознание того, что Европа не в состоянии производить оружие, которое нужно Украине, и самый простой способ для украинцев - сделать это самостоятельно. Если у украинцев есть ресурсы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее", - сказал европейский дипломат на условиях анонимности.

Ян Лессер, глава брюссельского отделения Немецкого фонда Маршала тоже считает, что инвестирование в украинский сектор вооружений "обеспечивает большую гибкость" и "дает Украине больше возможностей в короткие сроки". В то же время это снимает часть давления на оборонное производство в западных странах.

При этом Лессер отметил, что ничто из этого не заменит крупномасштабные поставки оружия западного образца в Украину.

"Это просто реальность ситуации с безопасностью, в которой оказалась Украина. В более широком смысле речь идет о постепенной интеграции Украины в западные цепочки поставок оборонной промышленности", - сказал он.

Для развития украинского ВПК, как пишет издание, ЕС будет использовать деньги полученные от прибыли из замороженных активов РФ на Западе. Также дополнительно деньги предоставит Дания.

По словам одного из европейских чиновников, поток денег в оборонную промышленность Украины может резко увеличиться в ближайшее время.

"Есть ряд стран, которые, насколько я знаю, близки к тому, чтобы объявить будущее использование такого механизма. Они либо проведут собственные инвестиции, либо обратятся в Данию, чтобы та инвестировала средства", - сказал он.

Также по словам источника издание, данное финансирование для поддержки Украины является переломным с точки зрения сумы средств, а по самой идеи финансирования государственных денег в украинский ВПК. Чиновник добавил, что средства пойдут на производство ракеты, БпЛА и другого дальнобойного оружия.

The Washington Post напомнило, что в июне этого года ЕС и Дания согласовали механизм, по которому Дания будет распоряжаться 630 млн долларов доходов от замороженных активов РФ, по "датской модели". Речь идет о договоренности, согласно которой западные деньги идут на оплату контрактов, которые Минобороны Украины уже подписало с производителями оружия, что позволяет украинцам расставлять приоритеты в том, что необходимо.

Деннис Виркелист, возглавляющий подразделение, которое занимается помощью Украине в Минобороны Дании, недавно заявил, что с их стороны не будет никаких "красных линий", которые бы ограничивали использование орудия.

"С нашей стороны не будет никаких "красных линий", ограничивающих использование этого оружия... Дания и ЕС смогут показать остальному миру, как эффективно мы тратим российские сверхдоходы на возвращаемое обратно в Россию оружие", - сказал он.

В публикации WP добавило, что помощь ЕС является частью большого пакета в размере 1,5 млрд долларов, полученного из доходов от замороженных российских активов, который был одобрен в мае и администрируется через Европейский фонд мира, предоставляющий деньги членам ЕС на закупку оружия для Украины.