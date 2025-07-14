Інвестиції в металургію генерують зростання економіки у 4,5 рази, - "Метінвест"

За його словами, різні галузі економіки - як цеглини в куполі Флорентійського собору: вони підтримують одна одну й створюють стійку конструкцію і якщо прибрати хоча б одну, уся система може обвалитися.

"У цій архітектурі економіки металургійна промисловість - головний елемент, адже дає синергійний ефект у 4,5 рази. Кожен вкладений долар приносить у стільки ж разів більше для суміжних галузей. Саме тому надважливо зберегти її живою - навіть попри війну й порушену логістику", - пояснив Ніколаєнко.

На конференції Метінвест представив дві ініціативи з відновлення: підземне укриття зі сталі, виробленої на "Запоріжсталі", яке може виконувати функції сховища для захисту лікарні чи освітнього простору, а також "Сталеву мрію" - модульне рішення для швидкого зведення житла та соціальної інфраструктури.

Ніколаєнко відмітив, що основною перешкодою для відновлення залишаються питання безпеки, гарантій та страхування інвестицій. Водночас, за його словами, важливо, що у Метінвесту на місцях є сильні команди, здатні реалізовувати проєкти, що особливо актуально в нинішніх умовах. Але компанія Метінвест розглядає Україну як свій дім, тому всі співробітники Групи відчувають відповідальність за захист і відновлення цього дому.

"Ці цінності йдуть безпосередньо від акціонера Групи - Ріната Ахметова. І вони є основою нашого бізнесу", - підкреслив Ніколаєнко.

Ніколаєнко також зауважив, що Україна має сильні позиції в переході до виробництва зеленої сталі завдяки магнетитовим рудам - ідеальній сировині для виробництва заліза прямого відновлення (DRI), що лежить в основі декарбонізованої металургії.

"Учора "Метінвест" підписав програмну угоду з урядом Італії щодо будівництва прокатного заводу в ЄС на 2,7 млн тонн. Це стане прикладом виробництва зеленої сталі з української сировини", - зазначив він.