ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Інвестиції в мережі є критичним фактором енергетичної безпеки України, - Хандрига

Україна, П'ятниця 12 грудня 2025 18:17
UA EN RU
Інвестиції в мережі є критичним фактором енергетичної безпеки України, - Хандрига Фото: експерт вважє, що інвестиції в мережі є критичним фактором енергетичної безпеки України (facebook.com)
Автор: Сергій Новіков

Підвищення тарифу на передачу електроенергії має під собою об’єктивні підстави, які тривалий час залишалися поза увагою широкої аудиторії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив директор компанії "ЕЛ-ЕНЕРГО" Олександр Хандрига.

За його словами, українські електромережі вже багато років працюють у режимі граничного навантаження, і значна частина обладнання досі є радянського виробництва.

"Українська система передачі десятиліттями працювала на межі можливостей. Частина обладнання - ще радянського виробництва, а війна додала колосальних ризиків і втрат. Без інвестицій у нові лінії, підстанції, релейний захист та цифровізацію ми матимемо регулярні аварії та відключення", - наголосив Хандрига.

Він зазначив, що за останні два роки саме мережеві обмеження стали причиною багатьох випадків відключень, а не дефіцит генерації чи коливання ринкових цін.

"За останні два роки саме мережеві обмеження стали причиною багатьох відключень. Не нестача генерації, не ціна на ринку, а фізична нездатність мереж безпечно передати електроенергію", - пояснив директор компанії.

Ситуація ускладнюється і тим, що з 2022 року Україна працює в синхронному режимі з європейською мережею ENTSO-E, яка передбачає не лише переваги, але й жорсткі вимоги до технічної надійності та модернізації.

"У ЄС мережа - це окрема, повноцінна інвестиційна галузь. Україні потрібно підтягувати стандарти", - додав Хандрига.

Він підкреслив, що ухвалене підвищення тарифу є вимушеним, але виправданим кроком, якщо отримані кошти будуть спрямовані саме на модернізацію інфраструктури.

"Я переконаний: це підвищення тарифу - неминуче. І воно правильне, якщо кошти підуть саме на оновлення мереж, а не лише на латання бюджетних дір", - зазначив експерт.

Окремо Хандрига наголосив на необхідності паралельного запуску ефективних механізмів соціального захисту для вразливих домогосподарств.

"Ми всі розуміємо, що є групи людей, які через об’єктивні життєві обставини не мають можливості вчасно й повною мірою оплачувати комунальні послуги… Саме тому, на мою думку, паралельно з рішеннями про коригування тарифів мають розвиватися й працювати адресні механізми підтримки", - заявив він.

Нагадаємо, НКРЕКП ухвалив остаточне рішення щодо тарифів НЕК "Укренерго" на 2026 рік. Тариф на передачу електроенергії встановлений на рівні 785,39 грн/МВт·год без ПДВ, що на 14,4 % більше порівняно з чинним тарифом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інвестиції в Україну Електроенергія
Новини
Зеленський приїхав в Куп'янськ після успішної операції Сил оборони
Зеленський приїхав в Куп'янськ після успішної операції Сил оборони
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі