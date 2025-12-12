Інвестиції в мережі є критичним фактором енергетичної безпеки України, - Хандрига

Підвищення тарифу на передачу електроенергії має під собою об’єктивні підстави, які тривалий час залишалися поза увагою широкої аудиторії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив директор компанії "ЕЛ-ЕНЕРГО" Олександр Хандрига.

За його словами, українські електромережі вже багато років працюють у режимі граничного навантаження, і значна частина обладнання досі є радянського виробництва.

"Українська система передачі десятиліттями працювала на межі можливостей. Частина обладнання - ще радянського виробництва, а війна додала колосальних ризиків і втрат. Без інвестицій у нові лінії, підстанції, релейний захист та цифровізацію ми матимемо регулярні аварії та відключення", - наголосив Хандрига.

Він зазначив, що за останні два роки саме мережеві обмеження стали причиною багатьох випадків відключень, а не дефіцит генерації чи коливання ринкових цін.

"За останні два роки саме мережеві обмеження стали причиною багатьох відключень. Не нестача генерації, не ціна на ринку, а фізична нездатність мереж безпечно передати електроенергію", - пояснив директор компанії.

Ситуація ускладнюється і тим, що з 2022 року Україна працює в синхронному режимі з європейською мережею ENTSO-E, яка передбачає не лише переваги, але й жорсткі вимоги до технічної надійності та модернізації.

"У ЄС мережа - це окрема, повноцінна інвестиційна галузь. Україні потрібно підтягувати стандарти", - додав Хандрига.

Він підкреслив, що ухвалене підвищення тарифу є вимушеним, але виправданим кроком, якщо отримані кошти будуть спрямовані саме на модернізацію інфраструктури.

"Я переконаний: це підвищення тарифу - неминуче. І воно правильне, якщо кошти підуть саме на оновлення мереж, а не лише на латання бюджетних дір", - зазначив експерт.

Окремо Хандрига наголосив на необхідності паралельного запуску ефективних механізмів соціального захисту для вразливих домогосподарств.

"Ми всі розуміємо, що є групи людей, які через об’єктивні життєві обставини не мають можливості вчасно й повною мірою оплачувати комунальні послуги… Саме тому, на мою думку, паралельно з рішеннями про коригування тарифів мають розвиватися й працювати адресні механізми підтримки", - заявив він.