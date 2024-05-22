Інвестиції в енергетику прискорить страхування від воєнних ризиків та вирішення боргової кризи, - експерт

"Інвестори дуже уважно дивляться на існуючі проблеми і необхідно забезпечити, як мінімум, страхування від воєнних ризиків, якщо ми кажемо про якісь інвестиції. Крім того, фінансові проблеми ринку електроенергії добре всім відомі і пірнати в цей ринок, з якимось інвестиціями також складно", - сказав Костюковський.

За його словами, необхідно також розуміти, що є певна втрата довіри інвесторів до зобов'язань держави, які вона бере на себе, а потім не виконує.

"Це стосується зеленого тарифу і балансуючого ринку та деяких інших питань. Що робити в короткостровій перспективі? Зрозуміло, що без гарантій прибутковості та повернення інвестицій жоден проєкт не буде реалізовуватися", - додав Костюковський.

Він зазначив, що в мирні часи в Україні реалізовувались лише ті проєкти енергетики, де держава давала гарантії підтримки, і відповідно така практика має поширюватись на поточні умови з урахуванням військових ризиків.

Водночас Костюковський підкреслив, що сподівається на дуже швидкі та ефективні дії держави в напрямку підтримки інвесторів та вирішення існуючих проблем в енергетиці, щоб нові проєкти продовжували реалізовуватись навіть в умовах воєнного стану.