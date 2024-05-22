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Инвестиции в энергетику ускорят страхование от военных рисков и решение долгового кризиса, - эксперт

Фото: инвестиции в энергетику ускорят страхование от военных рисков и решение долгового кризиса (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украина должна обеспечить инвесторам, которые могут вкладывать средства в новую возобновляемую и распределенную энергетику, возможность получить страхование от военных рисков, а также способствовать преодолению долговых проблем на рынке электроэнергии.

Об этом заявил эксперт CIGRE Борис Костюковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Инвесторы очень внимательно смотрят на существующие проблемы и необходимо обеспечить, как минимум, страхование от военных рисков, если мы говорим о каких-то инвестициях. Кроме того, финансовые проблемы рынка электроэнергии хорошо всем известны и нырять в этот рынок, с какими-то инвестициями тоже сложно", – сказал Костюковский.

По его словам, необходимо также понимать, что есть определенная потеря доверия инвесторов к обязательствам государства, которые оно берет на себя, а затем не выполняет.

"Это касается зеленого тарифа и балансирующего рынка и некоторых других вопросов. Что делать в краткосрочной перспективе? Понятно, что без гарантий прибыльности и возврата инвестиций ни один проект не будет реализовываться", - добавил Костюковский.

Он отметил, что в мирное время в Украине реализовывались только те проекты энергетики, где государство давало гарантии поддержки, и соответственно такая практика должна распространяться на текущие условия с учетом военных рисков.

В то же время, Костюковский подчеркнул, что надеется на очень быстрые и эффективные действия государства в направлении поддержки инвесторов и решения существующих проблем в энергетике, чтобы новые проекты продолжали реализовываться даже в условиях военного положения.

Как сообщалось, Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает Правительство найти финансовый ресурс для Энергоатома (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.

Кроме того, по мнению инвесторов, проблемным моментом является и то, что с марта этого года Энергоатом начал снова накапливать долги по ПСО по компенсации льготного тарифа на электроэнергию для населения, недоплатив Гарпоку 5,1 млрд грн. В апреле долги увеличились еще на 11,2 млрд грн.

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